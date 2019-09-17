Ілон Маск витратив 50 тис. доларів на детектива, щоб довести педофілію рятувальника дітей з печери Таїланду

Суд Каліфорнії опублікував документи судового розгляду між Ілоном Маском і британським спелеологом Вірном Ансвортом, який допомагав рятувати дітей із затопленої печери в Таїланді в 2018 році. З'ясувалося, що підприємець наймав приватного детектива заради пошуку компрометуючої інформації про рятівника, якого Маск двічі звинувачував у педофілії, повідомляє Tjournal.

Конфлікт Маска і Ансворта почався в 2018 році, коли голова Tesla запропонував евакуювати школярів за допомогою невеликого підводного човна з деталей ракети Falcon. Спелеолог розкритикував план Маска, запропонувавши підприємцю "засунути субмарину собі у дупу" і звинувативши його в спробі попіаритися на трагедії.

У відповідь на це голова Tesla назвав дайвера "педо-хлопцем" ("pedo guy"), але незабаром вибачився. Однак у серпні в листуванні з BuzzFeed News Маск назвав рятувальника "дитячим ґвалтівником" і звинуватив в одруженні на 12-річній дівчинці. У вересні Ансворт подав до суду на голову Tesla за поширення неправдивих свідчень.

Перше судове засідання суду відбулося 10 травня 2019 року, а 16 вересня федеральний суд Каліфорнії опублікував документи, пов'язані зі справою. Вони показали, що підприємець заплатив 50 тисяч доларів колишньому агенту британської розвідки, нині приватному детективу, щоб той склав досьє на спелеолога.

У відзиві на позов Маск також попросив суддю припинити справу, заявивши, що назвати людину "педо-хлопцем" не те ж саме, що звинуватити в його педофілії.

На початку серпня 2018 року юрист Маска Джерард Бирчал почав спілкуватися з приватним детективом електронною поштою і вислав йому список запитань, складений засновником Tesla. Розслідування про Ансворта отримало кодову назву "Project Rowena". 30 серпня Бірчал отримав досьє з припущеннями детектива про те, чим спелеолог займався в Таїланді.

У звіті детектив вказав, що Ансворту 63 роки, а його дружині - 30: "Тобто, коли вони вперше зустрілися, їй було 18-19, а йому - 52". Однак BuzzFeed News з'ясував, що на той момент дівчині рятувальника було 40 років. Детектив також заявив, що відвідування Ансвортом курортного міста Паттайя "вказує на його стиль життя": оскільки "там немає печерних ланцюгів", значить, можна припустити, що "спелеолог - секспат (людина, яка приїжджає в Азію, щоб займатися сексом з повіями)". У суді Ансворт спростував, що коли-небудь був в Паттаї.

Юристи Ансворта назвали клопотання Маска "огидною спробою продовжити псувати репутацію клієнта без всяких підтверджених доказів". Маск підкреслив, що не називав дайвера "педофілом" буквально, але зазначив, що після отримання досьє від детектива подумав: "Ну, може він правда педофіл?".

У свідченнях Маск також порівняв Ансворта з Джеффрі Епштейном, якого підозрювали у продажу неповнолітніх дівчат у секс-рабство: "Що, якщо у нас тут черговий Джеффрі Епштейн? Що, якщо він використовує свою популярність після рятувальної операції, щоб приховати свої погані вчинки? Це було б жахливо". Підприємець підкреслив, що ніколи не розмовляв з детективом безпосередньо. Всю інформацію йому "докладно переказував" його юрист.

Як повідомляли Українські Новини, на Ілона Маска подали до суду через його звинувачення у педофілії.

Тим часом твіти Ілона Маска будуть перевіряти перед публікацією юристи, якщо рішення схвалить суд.