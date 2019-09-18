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18 вересня 2019, середа, 07:15 22
Верховна Рада і партії 2019-09-18T09:30:02+03:00
Українські Новини
Юзік, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю

Юзік, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю

Депутати Верховної Ради Юрій Корявченков і Микола Тищенко (обидва - "Слуга Народу"), а також ще 17 депутатів пропонують парламентові зберегти електронні майданчики для розміщення інформації в електронній базі звітів про оцінку нерухомості.

Про це йдеться в законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості", який зареєстровано в Раді 13 вересня за №2047-1, передають Українські Новини.

Згідно із законопроєктом, власником єдиної бази є держава в особі ФДМУ, фонд також є власником, розпорядником та адміністратором бази і власником всієї інформації, що міститься в ній.

При цьому визначення податкової вартості об'єкта нерухомості та передача розрахунку податкової вартості до бази здійснюється авторизованими електронними майданчиками.

Саме вони також забезпечують розміщення, зберігання, отримання та передачу інформації з бази.

При цьому з чинного Податкового кодексу депутати пропонують вилучити норму, що до бази не вноситься інформація про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, таким чином, пропонуючи поширити діяльність майданчиків і на цю сферу відносин.

Також депутати не прописують норму щодо розміру плати за користування майданчиками.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня 31 депутат із фракції "Слуга народу" і "Голос" вніс до Ради законопроект №2047, в якому запропоновано скасувати необхідність внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості за допомогою платних електронних майданчиків.

Також Юзік та інші "Слуги народу" з "95 кварталу" хочуть посилити корупційну схему оцінки нерухомості.

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