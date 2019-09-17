Антикорупційне бюро Польщі та ДБР обмінялися досвідом, - Варченко

Державне бюро розслідувань (ДБР) і Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne) обмінялися досвідом.\r\nПро це перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВона повідомила, що делегація ДБР відвідала штаб-квартиру Антикорупційного бюро Польщі.\r\nУчасники обмінялися досвідом і методами роботи.\r\n"Цей візит - логічне продовження тісної співпраці ДБР із антикорупційними спецслужбами інших держав", - написала вона.\r\nЗаступниця директора також зазначила, що міжнародне співробітництво вже показало свою ефективність під час затримання партії контрабанди цигарок із України до Європейського Союзу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна та Польща відзначили Дні добросусідства відкриттям додаткового переходу на закарпатському кордоні. Також на півдні Польщі офіційно відкрили українське консульство.\r\nТим часом Польща відкликала свого посла в Україні.