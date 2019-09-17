Антикорупційне бюро Польщі та ДБР обмінялися досвідом, - Варченко

Державне бюро розслідувань (ДБР) і Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne) обмінялися досвідом.

Про це перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Вона повідомила, що делегація ДБР відвідала штаб-квартиру Антикорупційного бюро Польщі.

Учасники обмінялися досвідом і методами роботи.

"Цей візит - логічне продовження тісної співпраці ДБР із антикорупційними спецслужбами інших держав", - написала вона.

Заступниця директора також зазначила, що міжнародне співробітництво вже показало свою ефективність під час затримання партії контрабанди цигарок із України до Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Польща відзначили Дні добросусідства відкриттям додаткового переходу на закарпатському кордоні. Також на півдні Польщі офіційно відкрили українське консульство.

Тим часом Польща відкликала свого посла в Україні.