Украина и Польша отметят Дни добрососедства открытием дополнительного перехода на закарпатской границе

Дополнительный пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосатое" на украинско-польской границе будет работать 8-10 августа по случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.\r\n"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать 3 дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени", - говорится в нем.\r\nПересекать межгосударственную границу через КПП смогут и пешеходы, и велосипедисты.\r\nПересечение границы будет осуществляться по биометрическому паспорту или Шенгенской визе.\r\nКак сообщали Українські Новини, МИД Польши обеспокоено поддержкой властями Львовской и Волынской областей националистических движений.\r\nРанее на юге Польши официально открыли украинское консульство, а Польша отозвала посла в Украине.