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31 июля 2019, среда, 12:19 40
Внешняя политика 2019-07-31T12:37:11+03:00
Українські Новини
Украина и Польша отметят Дни добрососедства открытием дополнительного перехода на закарпатской границе

Украина и Польша отметят Дни добрососедства открытием дополнительного перехода на закарпатской границе

Контрольно-пропускной пункт
Контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосатое". Фото: Закарпатская ОГА

Дополнительный пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосатое" на украинско-польской границе будет работать 8-10 августа по случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать 3 дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени", - говорится в нем.

Пересекать межгосударственную границу через КПП смогут и пешеходы, и велосипедисты.

Пересечение границы будет осуществляться по биометрическому паспорту или Шенгенской визе.

Как сообщали Українські Новини, МИД Польши обеспокоено поддержкой властями Львовской и Волынской областей националистических движений.

Ранее на юге Польши официально открыли украинское консульство, а Польша отозвала посла в Украине.

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