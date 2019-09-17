"Вони" замість "він": Сем Сміт змінив стать на множинну

Відомий британський співак Сем Сміт хоче, щоб до нього застосовували займенник "вони" замість "він". Про це виконавець написав у своєму акаунті в Instagram.

"Сьогодні хороший день... Я вирішив, що я міняю свої займенники на вони/їх - після довгого часу війни зі своєю статтю, я вирішив прийняти себе таким, який я є, всередині і зовні. Я так схвильований і задоволений тим, що мене оточують люди, які підтримують мене в цьому рішенні, але я дуже нервував, коли оголошував про це....", - написав Сем Сміт.

Також Сміт зазначив, що усвідомлює, що буде багато помилок. Однак артист звернувся до своїх фоловерів з проханням спробувати прислухатися до цієї рекомендації. Сміт сподівається, що його фанати зможуть бачити його таким, яким бачить він себе сам.

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