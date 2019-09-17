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17 вересня 2019, вівторок, 17:25 12
ЗМІ 2019-09-17T18:45:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського хочуть ввести національну прес-карту

У Зеленського хочуть ввести національну прес-карту

Офіс Президента виступає за введення національної прес-карти і стандартизацію журналістської діяльності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У вівторок в Офісі Президента відбулися установчі збори з обрання членів Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президенті.

Представник Офісу Президента в раді Максим Кречетов зазначив, що рада повинна займатися питанням саморегуляції журналістів і виробити принципи роботи журналіста.

"Це питання національної прес-карти, про яку говорять вже не перший рік. Тому що сьогодні кожен може надрукувати собі посвідчення працівника ЗМІ. Повинні бути прописані єдині стандарти журналістики. Повинна бути формалізація редакційної політики кожної редакції, щоб факт порушення цих стандартів з боку власника, влади, самого журналіста можна було зафіксувати", - сказав він.

Учасники зборів обрали тимчасовий склад ради, який повинен розробити положення про його діяльність, після затвердження положення буде обраний постійний склад ради.

Також до складу ради повинні входити представники Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) та Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Секретарем ради учасники обрали Вадима Міського, перше засідання ради відбудеться через два тижні.

"Будь-хто з бажаючих зможе приходити на засідання або письмово надавати пропозиції до положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів", - сказав Кречетов.

Він заявив, що рада має сформулювати сучасний зміст поняття "свобода слова", коли за допомогою Інтернету кожен може бути кореспондентом або блогером.

Як повідомляли Українські Новини, наомитет захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу слова пріоритетом в Україні.

Тим часом в Україні погіршився рівень свобод за інформацією Freedom House.

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