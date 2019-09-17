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  • Дві росіянки змінили стать, одружилися, а одна з них відростила собі бороду, - ЗМІ
17 вересня 2019, вівторок, 17:12 12
Світ 2019-09-17T22:45:04+03:00
Українські Новини
Дві росіянки змінили стать, одружилися, а одна з них відростила собі бороду, - ЗМІ

Дві росіянки змінили стать, одружилися, а одна з них відростила собі бороду, - ЗМІ

Росіянки, які змінили стать. Фото: Mash/Telegram
Росіянки, які змінили стать. Фото: Mash/Telegram

Дві дівчини з Санкт-Петербурга (Росія), що перебували у відносинах, одночасно зробили собі операції зі зміни статі, ставши чоловіками, хоча нещодавно в Росії могли заборонити змінювати стать.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

"Дві дівчини з Пітера одночасно змінили стать, щоб бути разом. Гендерфлюіди летять Росією", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, дві, вже в минулому, представниці жіночої статі обрали собі імена Томас і Ріхард. Їх роман тривав понад два роки і саме тоді у них з'явилася спільна мрія - стати чоловіками.

Тоді вони зв'язали себе шлюбом і Ріхард позбавився від грудей, відростивши бороду. У свою чергу, Томас зробив операцію з фалопластики - приробив собі чоловічий статевий орган.

"Залишилося домодифікувати Ріхарда - після на пацанів чекає щасливий шлюб", - підсумували в Telegram-каналі.

Як повідомляли Українські Новини, експерт заявив, що Україна є однією з найбільших прогресивних країн світу зі зміни статі.

Тим часом творці "Матриці" і "Хмарного атласу" змінили стать.

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