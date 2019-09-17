В'ятровичу на наступний рік виділили в 2 рази більший бюджет

Інститут національної пам'яті отримає з державного бюджету в 2020 році 130 мільйонів гривень. Про це повідомив журналіст Дмитро Коротков на сторінці в Facebook.

Він звернув увагу, що Інститут нацпам'яті, яким керує Володимир В'ятрович, в наступному році отримав набагато більше коштів, ніж у попередні роки.

"Ніхто в проекті бюджету не помітив одну дрібницю: на Інститут нацпам'яті В'ятровича виділено 130 млн. Замість 105 млн в нинішньому році. Замість 57 млн в 2018-м. Замість 27 млн в 2017-му", - написав Коротков.

Журналіст нагадав, що нова влада раніше планували взагалі ліквідувати це відомство.

"Якщо б у всіх зростали доходи, як у В'ятровича, українці за рівнем життя вже наздогнали б Польщу", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Зеленського Бужанський обіцяє викрити корупцію В'ятровича і його дружини в Інституті національної пам'яті.