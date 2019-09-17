Український фільм "Сторонній" покажуть на двох кінофестивалях

Фільм "Сторонній" покажуть на кінофестивалі Fargo Fantastic Film Festival, який пройде в кінці вересня в США. Про це повідомляє Держкіно України.\r\nКартина режисера Дмитра Томашпольського є езотеричним детективом, в сюжеті якого – загадкове зникнення команди синхронного плавання під час виступу і пацієнтки водолікарні на процедурах. Інспектору Глуховській, яка буде вести розслідування цих справ, доведеться не тільки з'ясовувати подробиці пропаж, але і розібратися в собі. У головних ролях знялися Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.\r\nFargo Fantastic Film Festival пройде 26-29 вересня в р. Фарго (Південна Дакота). Раніше фільм "Сторонній" запросили на міжнародний кінофестиваль Seoul International Film Festival в Південній Кореї, де 21 вересня відбудеться його прем'єра.\r\nУкраїнські глядачі зможуть побачити картину в 2020 році.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=R5kFwGBREkQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські новини, фільм "Додому" може отримати "Оскар". Раніше в Києві відбулася прем'єра фільму "Моя бабуся з Марса".\r\nТакож названо ТОП-5 фільмів жахів цієї осені.