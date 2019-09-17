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17 вересня 2019, вівторок, 14:33 14
Суспільство 2019-09-17T14:38:30+03:00
Українські Новини
Львівський губернатор Мальський призначив заступником Холода

Львівський губернатор Мальський призначив заступником Холода

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив заступником голови обладміністрації Юрія Холода. Про це Він повідомив під час апаратної наради 17 вересня, передають Українські Новини.

Він представив Холода колективу.

Раніше 28-річний Холод займався підприємницькою діяльністю.

Як повідомляли Українські Новини, 27 авгсута голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив першим заступником голови обладміністрації Василя Лозинського.

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