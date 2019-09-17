Львівський губернатор Мальський призначив заступником Холода

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив заступником голови обладміністрації Юрія Холода. Про це Він повідомив під час апаратної наради 17 вересня, передають Українські Новини.\r\nВін представив Холода колективу.\r\nРаніше 28-річний Холод займався підприємницькою діяльністю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 авгсута голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив першим заступником голови обладміністрації Василя Лозинського.