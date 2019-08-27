Львовский губернатор Мальский назначил первым замом Лозинского

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил первым заместителем председателя обладминистрации Василия Лозинского. Об этом Мальский сообщил во время аппаратного совещания 27 августа, передают Українські Новини.\r\nОн представил Лозинского коллективу.\r\nРанее 33-летний Лозинский занимал должность исполнительного директора Ассоциации местных советов Львовщины.\r\nКак сообщали Українські Новини,10 июля Мальский уволил первого зампредседателя обладминистрации Ростислава Замлинского.