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27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 августа 2019, вторник, 11:10 19
Общество 2019-08-27T11:11:18+03:00
Українські Новини
Львовский губернатор Мальский назначил первым замом Лозинского

Львовский губернатор Мальский назначил первым замом Лозинского

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил первым заместителем председателя обладминистрации Василия Лозинского. Об этом Мальский сообщил во время аппаратного совещания 27 августа, передают Українські Новини.

Он представил Лозинского коллективу.

Ранее 33-летний Лозинский занимал должность исполнительного директора Ассоциации местных советов Львовщины.

Как сообщали Українські Новини,10 июля Мальский уволил первого зампредседателя обладминистрации Ростислава Замлинского.

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