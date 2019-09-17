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17 вересня 2019, вівторок, 14:15 376
Політика 2019-09-17T16:00:03+03:00
Українські Новини
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Про це повідомив Голова "Всеукраїнської Аграрної Ради" Андрій Дикун на своїй сторінці в Фейсбук.

"В цей четвер, 19 вересня, відбудеться велика зустріч Президента з представниками аграрної спільноти. Будемо обговорювати питання земельної реформи. Президент почув позицію аграріїв щодо необхідності заборонити продаж землі іноземцям", - пише Андрій Дикун.

Володимир Зеленський відгукнувся на відповідне звернення Всеукраїнської Аграрної Ради, під яким вже підписалося більше 100 тис аграріїв.

Нагадаємо, що у всіх Регіонах України йде збір підписів під петицією на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців.

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