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17 вересня 2019, вівторок, 12:22 11
Фінанси 2019-09-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня росте, долар падає: чого чекати в майбутньому

Гривня росте, долар падає: чого чекати в майбутньому

На сьогоднішній день гривня успішно продовжує міцніти, залишаючись самою "стійкою" і ефективної валютою в світі з початку цього року. За останні 9 місяців безготівковий курс гривні підвищився по відношенню до долара на 11,74%.

На днях, курс долара в Україні досяг трирічного мінімуму, подолавши позначку в 25 гривень за одиницю. За тиждень гривня зміцніла на 38 копійок, а девальвація (зменшення золотого вмісту грошової одиниці в умовах золотого стандарту) так і не відбулася. Про те, чи варто очікувати нових "досягнень" від гривні, розповіли фінансисти в"Сьогодні".

На даний момент, курс національної валюти знаходить свою стабільність лише завдяки економічному зростанню, стверджують експерти.

"Це означає, що довіра до України зростає, а ризики, пов'язані з нашою кредитоспроможністю, зменшуються", - уточнює міністр фінансів Оксана Маркарова.

Так, нещодавно агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту (несплати боргів) України з рівня В- до рівня В до гривні та інвалюті.

Разом з тим Fitch Ratings спрогнозував уповільнення зростання цін на товари до 8,5% в 2019-му і до 5,7% в 2021-му. В агентстві стверджують, що падіння інфляції сприятиме гнучкості обмінного курсу і прагнення НБУ дотримуватися ключових показників зростання економіки.

Цей загальний оптимізм і дозволив гривні рекордно зміцнитися, вважає інвестбанкір Сергій Фурса.

"Повинна була відбутися сезонна девальвація, але тренд сезонності перебиває оптимізм щодо подальшого розвитку економіки", - розповів експерт.

Однак, фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що подальше зміцнення гривні небажано.

"Зниження курсу є загрозою для виконання бюджету на поточний рік. У нас більшість податків зав'язані на курс - імпортний ПДВ, митні збори. Тому якщо курс буде ще зміцнюватися, це може негативно відбитися на виконанні бюджету - доведеться секвеструвати в найближчі місяці", - пояснює експерт.

Разом з тим економіст Іван Нікітченко впевнений, що владі вдасться довести дохідну частину бюджету до запланованих показників, адже зростання інфляції (у серпні 8,8% річних) дозволяє наповнювати державну казну за рахунок податків.

Експерти вважають, що цієї осені курс долара буде коливатися в межах 24-26 грн. Стабільному зміцненню нацвалюти сприяють МВФ і облігації.

"Україна пройшла ризики політкризи, що тиснули на курс в першій половині 2019 го. Зараз є шанс, що МВФ виділить нашій країні черговий транш. Та й гривневі ОВДП користуються популярністю у нерезидентів", - пояснив економіст Іван Нікітченко.

Разом з тим керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський впевнений, що курс гривні може просісти на початку наступного року:

"Цьому можуть сприяти рецесія світової економіки, торгова війна Китаю і США, низькі ціни по основних групах товарів, які цікаві нашим експортерам. Але Україна має компенсатори для стабілізації нацвалюти - це приватизація, зростання акцизів, реформа ринку землі".

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти давали довгостроковий прогноз і розповідали про те, чи буде "стрибок" долара після виборів.

Крім того, в серпні повідомлялося, що за тиждень курс долара в Україні "розвернувся", перейшовши від падіння до зростання. Долар подорожчав до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-2%.

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