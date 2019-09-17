Заарештовані "Богдани": поліція почала розслідувати нелегальну роботу маршруток в Києві

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нелегальної роботи маршруток в Києві

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що кримінальне провадження відкрито 14 червня за фактами вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років за дорученням Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), посадовими особами комунальної служби перевезень КМДА проведено кілька конкурсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування.

Поліція встановила, що після проведення конкурсу, у разі програшу афільованного перевізника, за попередньою домовленістю між перевізником і посадовими особами КМДА, створювалися штучні умови для розірвання укладеного договору з перевізником - переможцем конкурсу.

Додатково керівництвом комунальної служби перевезень надаються протиправні вказівки підлеглим про внесення недостовірних відомостей до актів перевірки маршрутів в частині відображення інтервалу руху і кількості транспортних засобів, задіяних на маршруті, а також виконання умов інвестиційних договорів.

Також, керівництвом департаменту транспортної інфраструктури та комунальної служби перевезень розроблена злочинна схема одержання неправомірної вигоди від перевізників за не вжиття заходів реагування.

Протягом 2016-2019 років протиправними діями посадових осіб департаменту транспортної інфраструктури за попередніми розрахунками завдано збитків КП «Київпастранс» на загальну суму близько 7,5 млн гривень.

Так, згідно наданої оперативної інформації, до злочинній схемі причетні низка осіб, які вчиняють дії для перешкоджання діяльності легальних перевізників і допомоги у роботі нелегальних перевізників.

Зокрема, слідству стало відомо про нелегальній роботі 2 раніше закритих маршрутів, а саме № 412 (станція метро "Льва Толстого" - Корчувате) і № 570 (вул. Смілянська - вул. Терещенківська).

Правоохоронці встановили, що 18 автобусів "Богдан", які використовуються на цих маршрутах, зберігаються на території підприємства за адресою: проспект Степана Бандери , 20-а.

Слідство визнало їх речовими доказами, на початку вересня суд наклав на них арешт і заборонив використання даних автобусів.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2018 року департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори з 4 приватними перевізниками, які працюють в режимі маршрутного таксі.