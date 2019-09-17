Лідери країн "нормандського формату" мають намір розглянути особливий статус і вибори на Донбасі, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко поки не спілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Я не стурбований цим. У мене дійсно не було можливості поговорити з Лавровим", - сказав він.

Пристайко також повідомив, що перед майбутньою зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) поки не заплановано зустріч міністрів закордонних справ, але не виключив її проведення.

"Не планувалася зустріч міністрів закордонних справ, але, якщо лідери вирішать, що їм необхідно, щоб хтось погодив документ, і вони не сиділи і не придумували самі, то тоді, напевно, відбудеться - або на рівні радників, або на рівні міністрів", - додав він.

Міністр нагадав, що на зустрічі лідери мають намір розглянути так звану "формулу Штайнмаєра", яка регулює часткове набуття чинності особливого статусу Донбасу в день проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) їх відповідності міжнародним стандартам.

"Реальність така, що ми змушені просити допомоги у наших закордонних партнерів, у яких є свої інтереси. Ми не приховуємо, що розуміємо це. Наше завдання - обійти ці інтереси та побажання партнерів, щоб максимально врахувати наші побажання й інтереси...

"Формула Штайнмаєра" - це політична частина, якій росіяни приділяють дуже багато уваги, намагаючись використовувати цей механізм, щоб насадити нам якусь структуру влади, яка враховувала б їх інтереси. Наше завдання зробити так, щоб наша влада була однакова на всій території України", - сказав він.

При цьому Пристайко визнав, що до процедури можливого проведення виборів на окупованій території Донбасу поки що дуже багато питань.

"Ми розглядаємо можливість якихось конструкцій, у тому числі фразеологічних, наприклад: як вивести іноземні збройні формування, якщо офіційно вони ніколи туди не заходили. Це серйозна проблема. Також у мене немає відповідей на більшість питань про те, як ЦВК складе оновлені списки (виборців). Таких питань сотні. Якраз у цій примітивній "формулою Штайнмаєра" передбачено, що ОБСЄ повинна визнати відповідність виборів стандартам: наявність збройних формувань, допуску політичних партій, доступу журналістів і спостерігачів на дільниці. Це і є ті критерії, невідповідність яким буде свідчити про те, що вибори не були проведені відповідно до стандартів, і закон про особливий статус не може бути введено в дію", - пояснив він.

Водночас міністр нагадав, що чинна редакція закону про "особливий статус" припиняє свою дію 31 грудня, тому завданням Верховної Ради буде вирішити, що робити з ним після цієї дати - оновити чи прийняти новий.

Крім того, Пристайко прокоментував можливість обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх", заявивши, що вона не реалізовується.

"Ідеальна формула "всіх на всіх" всім дуже подобається, але насправді вона недієздатна. У списках з'являються кримінальні авторитети, друзі тих, хто з тієї сторони. Їх намагаються запхати у списки, але насправді ці люди не мають ніякого відношення до конфлікту. Крім того, є така неприємна частина, як зниклі безвісти", - пояснив він.

Міністр додав, що на підконтрольній території ідентифікацією займається Міжнародний комітет Червоного хреста, однак бойовики за 5 років не допустили організацію на непідконтрольну територію для звірки списків.

Голова зовнішньополітичного відомства також відповів на запитання про те, як влада може уникнути необдуманих кроків, бажаючи знайти швидке вирішення конфлікту.

"5 років війни достатньо, щоб вирішити, що вже треба вживати радикальні заходи? А 14 тисяч загиблих українців, щоб зрозуміти, що ніхто не прийде нам на допомогу?.. Росію запрошують за стіл G7 - це дзвіночок? Делегацію запрошують назад у ПАРЄ, лідери потягнулися до Москви, Путіна запрошують на танець на весіллі - це вважається нормальним. Все більше компаній говорять, що "Північний потік" - це суто економічний проект. І так далі. Потроху цей комплект співчуття до нас і тиску на Росію послаблюється. На якомусь етапі ми повинні знайти в собі сміливість зрозуміти, що за нами не так багато партнерів. Якщо ми будемо чекати ще 5 років, то втратимо ще 14 тис. людей і підтримку партнерів", - сказав він.

При цьому Пристайко акцентував, що позитивні напрацювання попередників нової командою не відкидаються, а навпаки розвиваються.

Крім цього, міністр скептично поставився до можливості розширення "нормандського формату" найближчим часом.

"І ті учасники, які зараз не дуже щасливі від того, що пропонуються додаткові учасники... Йдеться не тільки про США. Наші друзі в Канаді щиро хочуть допомогти. Польща неодноразово висловлювала інтерес. ЄС також вважає, що без них не можна. Я читав, що і китайський посол висловив готовність. Група людей, які хочуть нам допомогти, значно зростає. Це приємно з одного боку, адже свідчить про широкий фронт. Але нам все-таки варто використовувати той механізм, який у нас є на руках. Довести собі та всім, що він або працює, або неєфективний. Якщо ми зможемо чесно сказати партнерам, що це неефективно і ми не можемо вийти з війни, тоді ми можемо говорити про зміну формату", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє про необхідність зміни закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" і запевняє, що до Конституції особливий статус не вноситься після того, як Євросоюз схвалив продовження Україною закону про особливий статус ОРДЛО.