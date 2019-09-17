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17 вересня 2019, вівторок, 09:00 18
Суспільство 2019-09-17T11:00:05+03:00
Українські Новини
В Україні проходить тиждень протидії буллінгу в школі

В Україні проходить тиждень протидії буллінгу в школі

Буллінг. Фото: medbooking.com
Буллінг. Фото: medbooking.com

З понеділка в Україні стартував тиждень протидії буллингу в школі. Про це повідомляє Міністерства юстиції України в Facebook.

В цей період по всій Україні пройдуть заходи для інформування школярів, їх батьків, вчителів та інших учасників освітнього процесу про введення адміністративної відповідальності за вчинення буллінгу (цькування) і вироблення в суспільстві небайдужості до проблеми буллінг.

У програмі будуть кінопокази під відкритим небом, танцювальний флешмоб, інтерактивні театральні постановки та інше.




Як повідомляли Українські Новини, співачка Alyona Alyona випустила соціальну пісню проти цькування в школі.

Раніше в Україні винесли перший вирок за буллінг.

При цьому закон про протидію буллінгу набув чинності.

У січні 2019 року в школі Київської області жорстоко побили 9-класницю.

Крім того, Верховна Рада ввела штраф до 3 400 гривень за буллінг (цькування).

Також бориспільський суд осоромився, назвавши буллінг "боулінгом".

Тим часом у Хмельницькій області вперше оштрафували школяра за буллінг вчителя.

 

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