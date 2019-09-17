В Україні проходить тиждень протидії буллінгу в школі

З понеділка в Україні стартував тиждень протидії буллингу в школі. Про це повідомляє Міністерства юстиції України в Facebook.

В цей період по всій Україні пройдуть заходи для інформування школярів, їх батьків, вчителів та інших учасників освітнього процесу про введення адміністративної відповідальності за вчинення буллінгу (цькування) і вироблення в суспільстві небайдужості до проблеми буллінг.

У програмі будуть кінопокази під відкритим небом, танцювальний флешмоб, інтерактивні театральні постановки та інше.







Як повідомляли Українські Новини, співачка Alyona Alyona випустила соціальну пісню проти цькування в школі.



Раніше в Україні винесли перший вирок за буллінг.



При цьому закон про протидію буллінгу набув чинності.



У січні 2019 року в школі Київської області жорстоко побили 9-класницю.

Крім того, Верховна Рада ввела штраф до 3 400 гривень за буллінг (цькування).



Також бориспільський суд осоромився, назвавши буллінг "боулінгом".



Тим часом у Хмельницькій області вперше оштрафували школяра за буллінг вчителя.