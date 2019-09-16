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16 вересня 2019, понеділок, 21:31 12
Силові структури 2019-09-16T22:30:01+03:00
Українські Новини
Через обстріли бойовиків на Донбасі поранений український військовий

Через обстріли бойовиків на Донбасі поранений український військовий

Бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120-мм і 82-мм Також, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Харчовик, Новотроїцьке, Павлопіль, Лебединське, Миколаївка, Мар'їнка, Верхньоторецьке і Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил біля Луганського, Новотошківського і Новолуганського.

Внаслідок обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 15 вересня, втрат не було.

Тим часом бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.

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