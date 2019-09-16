Через обстріли бойовиків на Донбасі поранений український військовий

Бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.\r\n"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120-мм і 82-мм Також, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Харчовик, Новотроїцьке, Павлопіль, Лебединське, Миколаївка, Мар'їнка, Верхньоторецьке і Водяне.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил біля Луганського, Новотошківського і Новолуганського.\r\nВнаслідок обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 15 вересня, втрат не було.\r\nТим часом бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.