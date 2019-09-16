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16 вересня 2019, понеділок, 18:30 11
ЗМІ 2019-09-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
Рада Зеленського зі свободи слова перше засідання почала з обговорення "інквізиції" - прес-карти для журналіст

Рада Зеленського зі свободи слова перше засідання почала з обговорення "інквізиції" - прес-карти для журналістів

В Офісі Президента провели збори з питання вибору членів ради зі свободи слова при президентові, на якому обговорювали запровадження національної прес-карти, яка може обмежити права журналістів.

Про це написав головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"З того, що дуже вразило при обговоренні завдань ради - опрацювання ідеї про введення національної прес-карти. Цей документ, як я зрозумів обговорювали, покликаний давати статус журналіста, а за проступки такого статусу можна позбавити. Легко припустити, що за принципом наявності національної прес-карти буде даватися акредитація в парламент, на події з участю президента тощо", - написав він.

Також Щербина зазначив, що така ініціатива може призвести до регулювання професії журналіста.

"Виступив там і повідомляю тут. Я категорично проти такої ініціативи, яка неминуче призведе до появи "святої інквізиції". Або в державному вигляді, або у вигляді якої-небудь профільної "комсомольської" організації, або їх міксу. До яких потім потрібно буде ходити на уклін за звання будинку високої культури побуту. Фактично, це механізм регулювання професії, який хтось неминуче осідлає", - висловив він свою думку.

Як повідомляли Українські Новини, в новому рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна посідає 102 місце з 180 країн і опустилася на одну сходинку порівняно з минулим роком.

Тим часом у ЗМІ повідомили, що закони для преси будуть писати люди Коломойського.

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