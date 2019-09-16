Правоохоронці могли порушити таємницю телефонних розмов: ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе порушення таємниці телефонних розмов правоохоронцями.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення працівниками правоохоронних органів таємниці телефонних розмов та подальшої передачі отриманої інформації стороннім особам", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, працівники правоохоронних органів, використовуючи службове становище, отримували від операторів мобільного зв'язку відомості, складові таємниці.

Отримані дані правоохоронці через посередників продавали замовникам.

Слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки, за результатами яких були отримані докази протиправної діяльності групи осіб - правоохоронців та громадських осіб.

На сьогодні проводяться слідчі дії з метою отримання доказів для належного обґрунтування підозри працівникам правоохоронних органів та іншим співучасникам вчинення злочину.

Попередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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