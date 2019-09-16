підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 вересня 2019, понеділок, 18:03 13
Судова влада 2019-09-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Правоохоронці могли порушити таємницю телефонних розмов: ДБР почало розслідування

Правоохоронці могли порушити таємницю телефонних розмов: ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе порушення таємниці телефонних розмов правоохоронцями.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення працівниками правоохоронних органів таємниці телефонних розмов та подальшої передачі отриманої інформації стороннім особам", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, працівники правоохоронних органів, використовуючи службове становище, отримували від операторів мобільного зв'язку відомості, складові таємниці.

Отримані дані правоохоронці через посередників продавали замовникам.

Слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки, за результатами яких були отримані докази протиправної діяльності групи осіб - правоохоронців та громадських осіб.

На сьогодні проводяться слідчі дії з метою отримання доказів для належного обґрунтування підозри працівникам правоохоронних органів та іншим співучасникам вчинення злочину.

Попередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зловили хакерів, 5 років крали і продавали персональні дані в DarkNet.

Крім того, у Кіровоградській області головного фіскала підозрюють у продажу секретної інформації про учасників АТО.

Більше новин про: персональні дані ДБР Секретна інформація Правоохоронці

Архів
Новини
Скраплений газ продовжує впевнено дорожчати 19:17
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус задекларував квадроцикл і акції шведської компанії 19:07
Сенцова і Кольченка допитали, - джерело 18:52
ОПЗЖ хоче підняти мінімальну зарплату до 7 тис. гривень 18:51
Рада Зеленського зі свободи слова перше засідання почала з обговорення "інквізиції" - прес-карти для журналістів 18:30
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
Екс-нардеп Святаш не хоче повертати кредити і намагається "кошмарити" суддів, прокуратуру, антикорупційні органи і Держбюро розслідувань, - Дубинський 17:14
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат" 21:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok