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16 вересня 2019, понеділок, 18:07 11
Кабмін 2019-09-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче виділити на перепис населення більше 3 млрд гривень

Кабмін хоче виділити на перепис населення більше 3 млрд гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 3,4 млрд гривень на Всеукраїнський перепис населення в 2020 році.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік (№2000), зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

Ця сума передбачена в числі видатків Державної служби статистики.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.

А у вересні 2013 року Кабмін переніс проведення перепису з 2013 року на 2016 рік, у грудні 2015 року - з 2016 на 2020 рік.

Тим часом Гончарук допускає проведення перепису населення в 2019.

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