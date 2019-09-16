Кабмін хоче виділити на перепис населення більше 3 млрд гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 3,4 млрд гривень на Всеукраїнський перепис населення в 2020 році.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік (№2000), зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

Ця сума передбачена в числі видатків Державної служби статистики.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.

А у вересні 2013 року Кабмін переніс проведення перепису з 2013 року на 2016 рік, у грудні 2015 року - з 2016 на 2020 рік.

Тим часом Гончарук допускає проведення перепису населення в 2019.