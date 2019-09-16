Понад 5% ВВП: Кабмін запропонував збільшити витрати на оборону і нацбезпеку

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 245,8 млрд гривень, або 5,4% ВВП, на національну безпеку й оборону в 2020 році.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту про державний бюджет на 2020 рік (№2000), зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

В тому числі, 207,8 млрд гривень - видатки за бюджетними програмами Міністерства оборони та інших суб'єктів сектору безпеки й оборони (з них по загальному фонду - 194,8 млрд гривень, що на рівні 2019 року з урахуванням рішень Кабміну про передачу бюджетних призначень); 10 млрд гривень - державні гарантії; 28 млрд гривень - додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою Ради національної безпеки й оборони "Нерозподілені витрати на національну безпеку й оборону", які буде розподілено окремо за рішенням РНБО.

Видатки за загальним фондом планується спрямувати, зокрема: на грошове забезпечення і зарплату (з нарахуваннями) - 127 млрд гривень; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 587,6 млн гривень; харчування - 4,6 млрд гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4,4 млрд гривень; створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової (спеціальної) техніки - 29,8 млрд гривень; виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності чи часткової втрати працездатності та інші соцвиплати - 4,3 млрд гривень; будівництво (придбання) житла - 1,8 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет-2019 передбачає витрати на обороноздатність на рівні 210 млрд гривень. Також у РНБО обговорили фінансування безпеки і оборони на наступний рік.

У 2018 році закон про нацбезпеку набув чинності.