Зеленському потрібна охорона через зміни ситуації в країні, - Богдан

Голова Офісу Президента Андрій Богдан розповів, наскільки важливі заходи безпеки для Президента, і чому Зеленський не їздить на велосипеді. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "ВВС-Україна".

Радник Зеленського зазначив, що не володіє всією інформацією стосовно особистої охорони Президента. На запитання кореспондентів про можливо заплановані замахи на Зеленського, Богдан відповів:

"Я не можу вам цього сказати. Питання безпеки функції замкнені безпосередньо на Президента і керівники відповідних відомств йому доповідають безпосередньо. У мене немає якоїсь інформації про замахи, які готувалися", - заявив помічник Президента.

Глава Офісу Президента розповів про ризики та привілеї охорони для голови держави. Богдан зазначив, що для заходів безпеки охорона Зеленському вкрай необхідна.

"Президенту потрібна охорона", - заявив Богдан, - "Ми всі сильно ризикуємо, демонструючи відкритість...",- додав він.

Богдан показав дві сторони, зробивши акцент на, так званих, "різних, але в той же час загальних крилах українського політикуму", які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні і дуже мріють про погіршення положення чинної влади.

В якості прикладу Богдан розповів про прохіді, який відкрили на Банковій.

"Звичайно, це хороший жест для суспільства, але у мене тут з ранку до вечора маніфестації - змагання в тому, хто кого перекричить", - сказав він.

"Ми всією командою іноді виходимо просто пообідати в ресторани, які знаходяться поруч, і це теж, з одного боку, демонстрація відкритості і близькості до народу, з іншого - це ризики безпеки. Адже все більше і більше людей розуміють, що ситуація в Україні змінюється, правила гри змінюються, і не всі готові на такі правила погодитися",- відзначив помічник Зеленського.

Як заявляли Українські Новини, в цьому ж інтерв'ю Андрій Богдан розповів, як ділиться ідеями і дає поради Володимиру Зеленському під час публічних заходів.