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17 вересня 2019, вівторок, 06:00 7
Економіка 2019-09-17T07:57:57+03:00
Українські Новини
Батон знову подорожчав, хліб став дешевше на 31 копійку

Батон знову подорожчав, хліб став дешевше на 31 копійку

Хліб. Фото: zhkt.guru
Хліб. Фото: zhkt.guru

У серпні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 0,5%, або на 0,07 гривні до 13,64 гривень за 500 г порівняно з липнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найвищі ціни на батон зафіксовано у Львівській області - 16,04 гривень/500 г, найнижчі - в Миколаївській області - 11,42 гривень/500 г.

Ціни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту знизилися на 1,3%, або на 0,31 гривні до 23,90 гривень/кг.

Ціни на житній хліб підвищилися на 0,5%, або на 0,10 гривні, до 20,39 гривень/кг.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 0,6%, або на 0,08 гривні, до 13,57 гривень за 500 м порівняно з червнем.

У серпні 2018 року колишній тимчасово виконуючий обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк в ході підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо експорту зерна заявив про те, що уряд вживає заходів для уникнення зростання цін на хліб, однак за 2018 рік хлібна корзина подорожчала на 22%.

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