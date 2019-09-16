Всупереч люстрації: суд поновив 2 високопоставлених прокурорів і зобов'язав виплатити 1,8 млн гривень

Суд поновив на посаді заступника прокурора Харківської області Дмитра Кавуна та заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олега Кіпера, звільнених у порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрації), і забов"язав виплатити їм 1,8 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Кавун був звільнений з посади 24 жовтня 2014 року, а Кіпер - 23 жовтня.

Розгляд справи про поновлення Кавуна був зупинений 22 лютого 2015 та відновлений 5 вересня поточного року, а Кіпера - зупинено в грудні 2014 року і відновлено 29 серпня поточного року.

Обидва позови суд задовольнив 11 вересня поточного року.

Суд вирішив, що люстрація була безпідставно застосована до прокурорів Кавуна і Кіпера, так як не доведена їх причетність до узурпації влади Президентом Віктором Януковичем.

Зрештою, суд постановив негайно поновити Кіпера на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури і виплатити йому 805 тис. гривень зарплати за вимушений прогул.

Кавуну суд постановив виплатити 951 тис. гривень.

Він поновлений на посаді заступника прокурора Харківської області.

Крім того, суд зобов'язав виключити відновлених прокурорів з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрації).