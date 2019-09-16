Всупереч люстрації: суд поновив 2 високопоставлених прокурорів і зобов'язав виплатити 1,8 млн гривень

Суд поновив на посаді заступника прокурора Харківської області Дмитра Кавуна та заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олега Кіпера, звільнених у порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрації), і забов"язав виплатити їм 1,8 млн гривень.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nКавун був звільнений з посади 24 жовтня 2014 року, а Кіпер - 23 жовтня.\r\nРозгляд справи про поновлення Кавуна був зупинений 22 лютого 2015 та відновлений 5 вересня поточного року, а Кіпера - зупинено в грудні 2014 року і відновлено 29 серпня поточного року.\r\nОбидва позови суд задовольнив 11 вересня поточного року.\r\nСуд вирішив, що люстрація була безпідставно застосована до прокурорів Кавуна і Кіпера, так як не доведена їх причетність до узурпації влади Президентом Віктором Януковичем.\r\nЗрештою, суд постановив негайно поновити Кіпера на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури і виплатити йому 805 тис. гривень зарплати за вимушений прогул.\r\nКавуну суд постановив виплатити 951 тис. гривень.\r\nВін поновлений на посаді заступника прокурора Харківської області.\r\nКрім того, суд зобов'язав виключити відновлених прокурорів з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрації).