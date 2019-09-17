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17 вересня 2019, вівторок, 07:30 16
Економіка 2019-09-17T10:58:48+03:00
Українські Новини
Ціна на соняшникову олію різко зросла за серпень

Ціна на соняшникову олію різко зросла за серпень

Соняшникова олія. Фото: pixabay
Соняшникова олія. Фото: pixabay

У серпні середні споживчі ціни на соняшникову олію підвищилися на 0,17%, або на 0,06 гривні, до 34,96 гривні/літр порівняно з липнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найвищі ціни зафіксовані у Львівській області - 36,91 гривні/літр, найнижчі - у Тернопільській області - 32,49 гривні/літр.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні середні споживчі ціни на соняшникову олію знизилися на 0,3%, або на 0,09 гривні, до 34,90 гривні/літр порівняно з червнем.

В 2018 році випуск соняшникової олії зменшився на 7,7%, або на 400,382 тис. тонн, порівняно з 2017 роком і склав 4 799,387 тис. тонн.

Також Україна збільшила експорт соняшникової олії на 8,6%, експортувала рекордний обсяг зернових і збільшила експорт цитрусових в 12 разів.

Раніше в Запоріжжі правоохоронні органи затримали жителя Кіровоградської області за підозрою в шахрайському заволодінні 87,580 тонн насіння соняшнику вартістю понад 1 млн гривень.

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