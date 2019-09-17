Сало стало дорожче: в регіонах ціни від 52 до 110 гривень

У серпні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,7%, або на 0,48 гривень/кг до 72,77 гривень/кг порівняно з липнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 51,99 гривень/кг, найвищий - у Києві - 109,74 гривень/кг

Ціни на свинину зросли на 2,3%, або на 2,68 гривень/кг до 121,63 гривень/кг

Ціни на курятину в тушках підвищилися на 3,3%, або на 2 гривні/кг до 62,22 гривень/кг

На яловичину ціни незначно підвищилися - з 129,37 гривень/кг до 130,24 гривень/кг

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 липня по 28 серпня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі незначно знизилася з 49,5 гривні/кг до 49,4 гривні/кг.



Також стало відомо, що в 2018 році в порівнянні з 2017 роком імпорт свинини збільшився в 5,2 рази до 51,916 млн доларів, у той час як експорт зменшився на 64,1% до 3,775 млн доларів.



Тим часом, за рік борщ зі свининою подорожчав на 16% або на 14,9 грн.