Сало стало дорожче: в регіонах ціни від 52 до 110 гривень

У серпні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,7%, або на 0,48 гривень\/кг до 72,77 гривень\/кг порівняно з липнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nПри цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 51,99 гривень\/кг, найвищий - у Києві - 109,74 гривень\/кг\r\nЦіни на свинину зросли на 2,3%, або на 2,68 гривень\/кг до 121,63 гривень\/кг\r\nЦіни на курятину в тушках підвищилися на 3,3%, або на 2 гривні\/кг до 62,22 гривень\/кг\r\nНа яловичину ціни незначно підвищилися - з 129,37 гривень\/кг до 130,24 гривень\/кг\r\nЯк повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 липня по 28 серпня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі незначно знизилася з 49,5 гривні\/кг до 49,4 гривні\/кг. Також стало відомо, що в 2018 році в порівнянні з 2017 роком імпорт свинини збільшився в 5,2 рази до 51,916 млн доларів, у той час як експорт зменшився на 64,1% до 3,775 млн доларів.Тим часом, за рік борщ зі свининою подорожчав на 16% або на 14,9 грн.