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17 вересня 2019, вівторок, 08:00 21
Економіка 2019-09-17T10:58:47+03:00
Українські Новини
Сало стало дорожче: в регіонах ціни від 52 до 110 гривень

Сало стало дорожче: в регіонах ціни від 52 до 110 гривень

Сало. Фото: landlord.ua
Сало. Фото: landlord.ua

У серпні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,7%, або на 0,48 гривень/кг до 72,77 гривень/кг порівняно з липнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 51,99 гривень/кг, найвищий - у Києві - 109,74 гривень/кг

Ціни на свинину зросли на 2,3%, або на 2,68 гривень/кг до 121,63 гривень/кг

Ціни на курятину в тушках підвищилися на 3,3%, або на 2 гривні/кг до 62,22 гривень/кг

На яловичину ціни незначно підвищилися - з 129,37 гривень/кг до 130,24 гривень/кг

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 липня по 28 серпня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі незначно знизилася з 49,5 гривні/кг до 49,4 гривні/кг.


Також стало відомо, що в 2018 році в порівнянні з 2017 роком імпорт свинини збільшився в 5,2 рази до 51,916 млн доларів, у той час як експорт зменшився на 64,1% до 3,775 млн доларів.

Тим часом, за рік борщ зі свининою подорожчав на 16% або на 14,9 грн.

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