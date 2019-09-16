Проект річкового шляху Балтика - Чорне море буде коштувати в 2,5 рази дорожче розширення Панамського каналу, - експерт

Проект річкового шляху Балтика - Чорне море буде коштувати в 2,5 рази дорожче розширення Панамського каналу, -

Проект річкового шляху Балтика - Чорне море буде коштувати в 2,5 рази дорожче розширення панамського каналу. Про це повідомив Олександр Кава в Facebook.

"Проект річкового шляху Балтика - Чорне море по загальній інвестицій може затьмарити проект розширення Панамського каналу.

Інвестиції в розширення Панамського каналу склали трохи більше 5 мільярдів доларів (відкритий після реконструкції для руху суден у червні 2016 року).

А українські чиновники без зайвих думок заявляють про можливі інвестиції в проект річкового шляху між Балтійським і Чорним морями в розмірі - 12,7 мільярдів євро".

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Гончарук хоче з'єднати Чорне море з Балтійським.