Нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco

Світові ціни на нафту піднялися майже на 10% на торгах на лондонській біржі ICE. Про це повідомляє "Meduza".\r\nТак, повідомляється, що після відкриття торгів ціна Brent досягла 71,95 долара, підскочивши на 19%. Як пише Bloomberg, це рекордне зростання вартості нафти на відкритті торгів з 1988 року, коли почалася торгівля нафтовими ф'ючерсами. Значно зросла і ціна нафти марки WTI — до 64,4 долара за барель проти 54,85 долара на закриття попередніх торгів 13 вересня.\r\nПотім ціни почали знижуватися. Вартість нафти марки Brent до 8:30 за Москвою опустилася до 66,6 долара за барель (зростання на 9,6%), вартість WTI — до 60 доларів за барель (зростання на 8,6%).Зростання цін на нафту стався після атаки безпілотників на об'єкти Saudi Aramco — державної нафтової компанії Саудівської Аравії. Напад стався 14 вересня. Відповідальність за нього на себе взяли єменські повстанці-хусіти, але США звинуватили в ньому Іран.За інформацією The Wall Street Journal, саудівська влада планує відновити обсяги нафтовидобутку на третину до вечора 16 вересня.Як повідомляли Українські Новини, ціни на нафту еталонних марок різко зростають в ході азіатських торгів на відсутності сигналів ОПЕК+ про додаткове підвищення видобутку нафти, щоб компенсувати можливе скорочення поставок з Ірану.У травні 2019 року нафтові ф'ючерси подешевшали на тлі рекордного видобутку в США, що призвело до зростання комерційних запасів сировини.У квітні 2019 року нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.