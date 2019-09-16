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  • Нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco
16 вересня 2019, понеділок, 09:39 10
Світ 2019-09-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
Нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco

Нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco

Нафта. Фото: firstsocial.info
Нафта. Фото: firstsocial.info

Світові ціни на нафту піднялися майже на 10% на торгах на лондонській біржі ICE. Про це повідомляє "Meduza".

Так, повідомляється, що після відкриття торгів ціна Brent досягла 71,95 долара, підскочивши на 19%. Як пише Bloomberg, це рекордне зростання вартості нафти на відкритті торгів з 1988 року, коли почалася торгівля нафтовими ф'ючерсами. Значно зросла і ціна нафти марки WTI — до 64,4 долара за барель проти 54,85 долара на закриття попередніх торгів 13 вересня.

Потім ціни почали знижуватися. Вартість нафти марки Brent до 8:30 за Москвою опустилася до 66,6 долара за барель (зростання на 9,6%), вартість WTI — до 60 доларів за барель (зростання на 8,6%).


Зростання цін на нафту стався після атаки безпілотників на об'єкти Saudi Aramco — державної нафтової компанії Саудівської Аравії. Напад стався 14 вересня. Відповідальність за нього на себе взяли єменські повстанці-хусіти, але США звинуватили в ньому Іран.

За інформацією The Wall Street Journal, саудівська влада планує відновити обсяги нафтовидобутку на третину до вечора 16 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на нафту еталонних марок різко зростають в ході азіатських торгів на відсутності сигналів ОПЕК+ про додаткове підвищення видобутку нафти, щоб компенсувати можливе скорочення поставок з Ірану.

У травні 2019 року нафтові ф'ючерси подешевшали на тлі рекордного видобутку в США, що призвело до зростання комерційних запасів сировини.

У квітні 2019 року нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.

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