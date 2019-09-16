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  • Безпілотник США провів семигодинну розвідку біля західних кордонів Росії
16 вересня 2019, понеділок, 08:43 14
Світ 2019-09-16T10:30:03+03:00
Українські Новини
Безпілотник США провів семигодинну розвідку біля західних кордонів Росії

Безпілотник США провів семигодинну розвідку біля західних кордонів Росії

Вчора, 15 вересня, стратегічний розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk здійснив більш ніж семигодинний політ у західних рубежів Росії. Про це повідомляє "Інтерфакс".

За моніторинговими даними західних авіаційних ресурсів, далекий американський безпілотник з бортовим номером 11-2048 вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія та скоїв серію прольотів вздовж кордону Калінінградської області в небі над Литвою. Потім перелетів в повітряний простір Естонії, і протягом години він курсував уздовж західних кордонів Псковської і Ленінградської областей від естонського кордону з Латвією до Фінської затоки.

Повідомляється, що на зворотному шляху з Естонії важкий безпілотник ВПС США, який здатний вести розвідку на сотні кілометрів вглиб території вірогідного противника, ще протягом декількох годин баражував вздовж кордону Калінінградської області, виконуючи завдання у повітряному просторі Литви. Він також здійснив кілька підлетів до північно-західних районів Білорусії.

Безпілотник здійснював політ на висоті близько 16 тис. метрів. А маршрут його польоту до російських кордонів у регіоні Балтики проходив над Грецією, Болгарією, Румунією, Україною та країнами Балтії.

Спостерігачі відзначають, що останнім часом знову різко зросла активність західної розвідувальної авіації поблизу російських кордонів. У вересні розвідники країн-членів НАТО практично щодня здійснюють польоти вздовж західних кордонів Росії. При цьому на відміну від попередніх вони виконуються із залученням відразу декількох літальних апаратів, у тому числі ВВС США, Великобританії, і, з недавнього часу, французьких розвідувальних літаків.

15 вересня також був зафіксований черговий політ патрульного протичовнового літака ВМС США P-8A Poseidon поблизу узбережжя Сирії та розташованих там російської авіабази Хмеймим і бази матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ в порту Тартус.


Як повідомляли Українські Новини, розвідка США розсекретила звіт про аварію на Чорнобильській АЕС.

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