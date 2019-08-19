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19 августа 2019, понедельник, 11:02 2186
Америка 2019-08-19T11:03:03+03:00
Українські Новини
Разведка США рассекретила отчет об аварии на Чернобыльской АЭС

Разведка США рассекретила отчет об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности США обнародовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

Отчет был направлен Мортоном Абрамовицем на имя государственного секретаря США, которым тогда был Джордж Шульц. В документе Абрамовиц указывал, что все научное сообщество считает нелепой информацию советских властей о гибели двух человек в результате катастрофы на ЧАЭС. 

Аналитики разведки оценивали число людей в непосредственной близости от реактора на момент аварии в 100 человек.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25–35 человек. Поскольку третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек", – пояснял Абрамовиц.

Судя по фотографиям разрушений, все, кто находился вблизи четвертого энергоблока, погибли сразу или получили смертельные дозы радиации, говорится в документе. Немедленной эвакуации произведено не было.

"Большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение", – писал госсекретарю Абрамовиц.

Как сообщали Українські Новини, Чернобыльская АЭС хочет демонтировать нестабильные конструкции "Укрытия" за 2,5 млрд гривен.

Ранее в сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри, а через 32 года после аварии на ЧАЭС бывшие жители Припяти "оживили" город.

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