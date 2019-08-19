Разведка США рассекретила отчет об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности США обнародовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Отчет был направлен Мортоном Абрамовицем на имя государственного секретаря США, которым тогда был Джордж Шульц. В документе Абрамовиц указывал, что все научное сообщество считает нелепой информацию советских властей о гибели двух человек в результате катастрофы на ЧАЭС.

Аналитики разведки оценивали число людей в непосредственной близости от реактора на момент аварии в 100 человек.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25–35 человек. Поскольку третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек", – пояснял Абрамовиц.

Судя по фотографиям разрушений, все, кто находился вблизи четвертого энергоблока, погибли сразу или получили смертельные дозы радиации, говорится в документе. Немедленной эвакуации произведено не было.

"Большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение", – писал госсекретарю Абрамовиц.

Как сообщали Українські Новини, Чернобыльская АЭС хочет демонтировать нестабильные конструкции "Укрытия" за 2,5 млрд гривен.

Ранее в сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри, а через 32 года после аварии на ЧАЭС бывшие жители Припяти "оживили" город.