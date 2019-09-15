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15 вересня 2019, неділя, 18:25 4
Кабмін 2019-09-15T18:26:53+03:00
Українські Новини
Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020

Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду проект закону про державний бюджет на 2020 рік.

Відповідний законопроект №2000 зареєстрований у парламенті в неділю, 15 вересня, передають Українські Новини.

Сам текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Раніше Кабмін схвалив проект держбюджету-2020.Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в сумі 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень. Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.

Планується скорочення дефіциту до 2,09% ВВП. У проекті бюджету також заплановано збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, проект держбюджету-2020 розрахований за курсом гривні 28,2 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.

Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.

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