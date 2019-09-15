Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020

Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду проект закону про державний бюджет на 2020 рік.Відповідний законопроект №2000 зареєстрований у парламенті в неділю, 15 вересня, передають Українські Новини.Сам текст документа поки відсутній на сайті парламенту.Раніше Кабмін схвалив проект держбюджету-2020.Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в сумі 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень. Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.\r\nПланується скорочення дефіциту до 2,09% ВВП. У проекті бюджету також заплановано збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, проект держбюджету-2020 розрахований за курсом гривні 28,2 UAH\/USD.Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік. Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень. Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.