Проект держбюджету-2020 розрахований за курсом гривні 28,2 UAH / USD.



Про це у ході брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передають Українські Новини.



Вона нагадала, що держбюджет розрахований з курсу гривні, який був спрогнозований Міністерством економічного розвитку і торгівлі та затверджений у травні поточного року.



"Держбюджет розрахований, виходячи з цього курсу, який становить 28,2 UAH/USD", - сказала вона.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.



Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.



Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.



Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.



Платежі за держборгом у 2020 році передбачені: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.