Завтра Зеленський зустрінеться з президентом Словаччини

Президент Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Словаччини Зузаной Чапутовой в понеділок, 16 вересня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"16 вересня Президент Зеленський проведе переговори з Президентом Словаччини Чапутовою", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зустріч буде проведена в рамках офіційного візиту Чапутової в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, українцям змінили максимальний термін перебування в прикордонних зонах Словаччини. Так, Україна і Словаччина домовилися продовжити максимальний термін перебування своїх громадян у прикордонних зонах сусідньої держави з 30 до 90 днів.

Раніше повідомлялося, що Словаччина виділить Україні 125 тис. євро гумдопомоги. Словаччина прийняла на реабілітацію 52 українських військовослужбовців з початку минулого року.

У червні 2019 року в Словаччині відбулася інавгурація нового президента Зузани Чапутової - юристи і громадської активістки, яка стала першою жінкою на чолі країни.