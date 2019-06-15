В Словакии прошла инаугурация первой в истории страны женщины-президента

В Словакии состоялась инаугурация нового президента Зузаны Чапутовой - юристки и общественной активистки, которая стала первой женщиной во главе страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Чапутова приняла присягу на специальной сессии парламента, став пятым президентом Словакии после раскола Чехословакии в 1993 году.

Чапутова стала известной как эко-активистка, которая требовала закрытия свалки возле города Пезинок. Она была вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия", которая принимала активное участие в антиправительственных протестах в связи с убийством журналиста расследователя Яна Куцяка.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - сказала Чапутова в инаугурационной речи.

Чапутова получила поддержку 58,41% избирателей во втором туре избирателей. Ее оппонент, выдвиженец партии власти SMER и вице-президент Еврокомиссии Шефчович - 41,59%.

Как сообщали Українські Новини, из-за убийства журналиста Словакия провела досрочные выборы. Также в Словакии экс-президент Киска отказался назначать новое правительство.