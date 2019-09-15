Україна видала Австрії олімпійського чемпіона, обвинувачуваного в розбещенні неповнолітніх

У четвер, 12 вересня, за сприяння Інтерполу був відправлений до Відня (Австрія) тренер і дворазовий олімпійський чемпіон з дзюдо Петер Зайзенбахер, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Так, повідомляється, що чоловік був затриманий українськими прикордонниками в понеділок, 9 вересня, при спробі незаконно перетнути кордон з України в Польщу.

Наголошується, що 12 вересня Зайзенбахер був відправлений у Вену за сприяння Інтерполу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році Україна відмовила в Австрії у видачі підозрюваного у розбещенні неповнолітніх колишнього олімпійського чемпіона з дзюдо Петера Зайзенбахера. Відмова була мотивована закінченням строків давності інкримінованого австрійцю злочину. Зайзенбахер завойовував золоті медалі у змаганні з дзюдо на Олімпіаді в Лос-Анджелесі (США) у 1984 році в Сеулі (Південна Корея) в 1988 році.

Раніше, 1 серпня 2017 року правоохоронці затримали в Києві громадянина Австрії Петера Зайзенбахера, який перебував в міжнародному розшуку за підозрою у розбещенні неповнолітніх.