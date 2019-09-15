Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук

Ігор Коломойський повністю контролює держкомпанію "Центренерго" і не зацікавлений в її приватизації. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук.



За словами експерта, через корупційні схеми Ігоря Коломойського в "Центренерго" держкомпанія зазнає значних збитків і наближається до банкрутства, що, вочевидь, є метою олігарха. "Центренерго" перебуває у списку підприємств, які підлягають приватизації, і у випадку його банкрутства, воно стане непривабливим для інвестора, що дозволить Коломойському продовжити на ньому заробляти.



"Фактично цими діями блокується подальша можливість для приватизації "Центренерго", тому що воно занурюється в збитки і в борги", - заявив Кушнірук.



На його думку, олігарх не має зацікавленості також і в купівлі "Центренерго", йому достатньо зберігати над ним контроль і забезпечувати його роботу у власних інтересах.



"Ситуація з "Центренерго" цікава тим, що Коломойському і не потрібно, щоб ця компанія була, по-перше, приватизована, по-друге, щоб він її купив. Йому достатньо просто, щоби державна компанія знаходилася під його контролем і діяла в його інтересах", - констатував Кушнірук.



Нагадаємо, раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк попереджав, що зловживання на користь Коломойського в "Центренерго", яких не помічає НАБУ і САП, призведуть до банкрутства держпідприємства.



Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи “Приват”. "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище за ціну, розраховану за формулою "Роттердам+", яка складає 1740 грн за тонну. В той же час електроенергія державного "Центренерго" продається із збитком феросплавним, гірничо-металургійним та хімічним підприємствам Коломойського - при собівартості 1,9 грн за кВт-г, електроенергія продається за ціною 1,3-1,9 грн за кВт-г. Співвласник компанії “Енергомережа” Дмитро Крючков стверджував, що лише за два місяці роботи менеджерів Коломойського на "Центренерго" збиток державної компанії становив 1,3 млрд. грн.