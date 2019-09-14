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  • Твер облили святою водою з літака, щоб захистити від пияцтва і нерозбірливих статевих зв'язків
14 вересня 2019, субота, 20:58 19
Світ 2019-09-14T22:30:02+03:00
Українські Новини
Твер облили святою водою з літака, щоб захистити від пияцтва і нерозбірливих статевих зв'язків

Твер облили святою водою з літака, щоб захистити від пияцтва і нерозбірливих статевих зв'язків

Священик обливає Твер святою водою. Скріншот: Росія1/YouTube
Священик обливає Твер святою водою. Скріншот: Росія1/YouTube

У той час, як у Росії мають намір відродити платні витверезники, священики з літака освятили святою водою російське місто Твер. Це має захистити мешканців від алкоголізму і нерозбірливих сексуальних стосунків, повідомляє "BBC Україна".

Щороку у Всеросійський день тверезості отець Олександр Горячєв сідає на літак і пролітає над містом з іконами.

Проте цьогоріч місцевий єпископ вирішив, що цього недостатньо, і запропонував взяти на борт ще й 70 літрів свяченої води.

Отець Олександр запевняє: у попередні роки такі польоти вже довели свою ефективність.

"Разом з іконою "Невипивана чаша" ми літаємо над містом з 2006 року, це вже міська реліквія. Хочете - вірте, хочете - ні, але одного разу, побачивши літак, що пролітав повз, чоловік сказав своїй дружині, що зав'яже з алкоголем. І зав'язав", - розповідає він.

Священик з іконою. Фото: Священик з іконою. Фото: "Новини Твері"/YouTube

Під час польоту над містом на висоті близько 300 метрів, отець Олександр ллє з літака свячену воду, а митрополит, який перебуває поруч, читає молебен.

Отець пояснює, що свячену воду треба саме лити з літака, а не використовувати кропило - в інкшому разі бризки води потрапляють назад у літак.

Як повідомляли Українські Новини, в РФ священик домагався до помічника - його відправили послушником у монастир.

Також священик освятив виборчу дільницю і хотів проголосувати без паспорта у Львівській області.

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