Твер облили святою водою з літака, щоб захистити від пияцтва і нерозбірливих статевих зв'язків

У той час, як у Росії мають намір відродити платні витверезники, священики з літака освятили святою водою російське місто Твер. Це має захистити мешканців від алкоголізму і нерозбірливих сексуальних стосунків, повідомляє "BBC Україна".\r\nЩороку у Всеросійський день тверезості отець Олександр Горячєв сідає на літак і пролітає над містом з іконами.\r\nПроте цьогоріч місцевий єпископ вирішив, що цього недостатньо, і запропонував взяти на борт ще й 70 літрів свяченої води.\r\nОтець Олександр запевняє: у попередні роки такі польоти вже довели свою ефективність.\r\n"Разом з іконою "Невипивана чаша" ми літаємо над містом з 2006 року, це вже міська реліквія. Хочете - вірте, хочете - ні, але одного разу, побачивши літак, що пролітав повз, чоловік сказав своїй дружині, що зав'яже з алкоголем. І зав'язав", - розповідає він.\r\nСвященик з іконою. Фото: "Новини Твері"\/YouTube\r\nПід час польоту над містом на висоті близько 300 метрів, отець Олександр ллє з літака свячену воду, а митрополит, який перебуває поруч, читає молебен.\r\nОтець пояснює, що свячену воду треба саме лити з літака, а не використовувати кропило - в інкшому разі бризки води потрапляють назад у літак.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в РФ священик домагався до помічника - його відправили послушником у монастир.\r\nТакож священик освятив виборчу дільницю і хотів проголосувати без паспорта у Львівській області.