Seat намагався перегнати Skoda і злетів на кілька метрів під Києвом

У п'ятницю, 13 вересня, під Києвом на Одеській трасі сталася аварія за участю двох автомобілів. Поряд з селищем Хлепча Seat намагався перегнати Skoda на повороті, врізався у відбійник, зніс знак і злетів на кілька метрів вгору. Обійшлося без постраждалих, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався близько 19:00.

За словами водія Skoda, він їхав у напрямку до Одеси крайньою лівою смугою і збирався повертати на Київ. У цей момент його на високій швидкості почав обганяти Seat, до того ж не з правого боку по середній смузі, а зліва, тобто ближче до зустрічної.

Таким чином "іспанець" не встиг об'їхати "чеха" і автомобіль врізався у відбійник. Він зніс дорожній знак і злетів на кілька метрів вгору, після чого його знову протягнуло відбійником і машина зупинилася, розвернувшись приблизно на 90 градусів.

Від Seat фактично не залишилося живого місця. При цьому Skoda отримала тільки невеликі пошкодженням переднього бампера. Обійшлося без постраждалих. Але деталі від "іспанця", частини дорожнього знака і відбійника розлетілися по дорозі.

На місці працювали правоохоронці та медики. Дві смуги за напрямом у бік Києва на даній ділянці дороги були перекриті, але проїхати можна було без яких-небудь ускладнень. Деталі інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП - цистерна протаранила фуру. Раніше на Одеській трасі озброєні люди напали на поліцейський пост.

Крім того, на в'їзді в Київ утворилася велика пробка через аварію 2 вантажівок.