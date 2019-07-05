На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру

Под Киевом на Одесской трассе произошло смертельное ДТП с участием цистерны и фуры.

Об этом сообщает в Facebook паблик dtp.kiev.ua.

"Смертельное грузовое ДТП на одесской трассе, 130 км от Киева: водитель цистерны врезался в прицеп фуры. Тело зажато, ждут спасателей. Скорее всего, сон за рулем...", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, это уже не первая авария на этом месте - ранее возле Глевахи масштабные аварии и разлив дизтоплива создали длинную пробку на трассе. Также ранее рядом на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

13 марта на въезде в Киев со стороны Глевахи произошло ДТП с двумя грузовиками.