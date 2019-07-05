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05 июля 2019, пятница, 10:40 2053
Происшествия 2019-07-05T10:41:17+03:00
Українські Новини
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру

На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру

Под Киевом на Одесской трассе произошло смертельное ДТП с участием цистерны и фуры. 

Об этом сообщает в Facebook паблик dtp.kiev.ua.

"Смертельное грузовое ДТП на одесской трассе, 130 км от Киева: водитель цистерны врезался в прицеп фуры. Тело зажато, ждут спасателей. Скорее всего, сон за рулем...", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, это уже не первая авария на этом месте - ранее возле Глевахи масштабные аварии и разлив дизтоплива создали длинную пробку на трассе. Также ранее рядом на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

13 марта на въезде в Киев со стороны Глевахи произошло ДТП с двумя грузовиками.

Больше новостей о: смертельное ДТП Одесская трасса ДТП с фурой

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