Зірка "Карткового будиночка" приїхала на форум YES у Києві

Сьогодні, 13 вересня, на форум "Ялтинська європейська стратегія" (YES) у Києві приїхала американська актриса, зірка серіалу "Картковий будиночок" Робін Райт. Про це повідомляє "Страна".

Актриса грала в серіалі роль Клер Андервуд, яка спочатку була першою леді, а в останньому сезоні стала президентом.

Відповідаючи на питання, чи зустрічалася вона з президентом США Дональдом Трампом, Робін сказала, що ні.

Також вона пожартувала, коментуючи те, чи хотіла б вона сама стати главою держави: "Перед цим я повинна була стати коміком", - натякаючи на кар'єру українського президента Володимира Зеленського.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).



Раніше стало відомо, що 6 сезон "Карткового будиночка" стартував без Кевіна Спейсі.



Також компанія Netflix оголосила про закриття популярного серіалу "Картковий будиночок" після випуску шостого сезону через секс-скандал з Кевіном Спейсі.



Після цього Кевін Спейсі зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.