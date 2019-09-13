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13 вересня 2019, пʼятниця, 23:31 10
Суспільство 2019-09-14T01:15:01+03:00
Українські Новини
Зірка "Карткового будиночка" приїхала на форум YES у Києві

Зірка "Карткового будиночка" приїхала на форум YES у Києві

Робін Райт. Фото: Facebook/Iuliia Zaichenko
Робін Райт. Фото: Facebook/Iuliia Zaichenko

Сьогодні, 13 вересня, на форум "Ялтинська європейська стратегія" (YES) у Києві приїхала американська актриса, зірка серіалу "Картковий будиночок" Робін Райт. Про це повідомляє "Страна".

Актриса грала в серіалі роль Клер Андервуд, яка спочатку була першою леді, а в останньому сезоні стала президентом.

Відповідаючи на питання, чи зустрічалася вона з президентом США Дональдом Трампом, Робін сказала, що ні.

Також вона пожартувала, коментуючи те, чи хотіла б вона сама стати главою держави: "Перед цим я повинна була стати коміком", - натякаючи на кар'єру українського президента Володимира Зеленського.


Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).

Раніше стало відомо, що 6 сезон "Карткового будиночка" стартував без Кевіна Спейсі.

Також компанія Netflix оголосила про закриття популярного серіалу "Картковий будиночок" після випуску шостого сезону через секс-скандал з Кевіном Спейсі.

Після цього Кевін Спейсі зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Більше новин про: Київ Ялтинська Європейська Стратегія Робін Райт Картковий будинок

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