підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 21:53 34
Президент 2019-09-13T23:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський знову виступив з "Кварталом 95"

Зеленський знову виступив з "Кварталом 95"

Зеленський виступив з
Зеленський виступив з "Кварталом 95" на YES. Фото: facebook.com/smirnov91

Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

Близько 19:30 президент прибув на вечерю учасників YES.

В межах вечері виступили два спеціальних гостя - виконавиця ролі Клер Андервуд (спочатку перша леді США, згодом - президент) в серіалі "Картковий будиночок" Робін Райт і комедійний актор, колишній мер Рейк'явіка (Ісландія) Йон Гнарр.

Після цього на сцені почав виступ "Квартал 95".

Почав Євген Кошовий, після нього Олена Кравець в ролі Тимошенко обігравала жарти про лідера "Батьківщини" і Клер Андервуд, чим викликала сльози від сміху у Робін Райт.

Після цього Юрій Великий почав пародіювати Зеленського і запросив його на сцену.

Захід проходив за закритими дверима для ЗМІ, однак те, що відбувається, можна було побачити і частково почути.

Значна частина вистави була англійською.

Кореспондент агентства не може з упевненістю сказати, чи був виступ Зеленського імпровізацією або передбачений сценарієм, однак більше було схоже на друге.

О 21:30 захід закінчився, і гості почали розходитися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента" Зеленський анонсував, що в жовтні збирається відвідати зйомки "Кварталу 95".

"Як глядач. А може, є така ідея, з'явитися на сцені", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання про те, ким є Зеленський в душі, він відповів, що "більше не актор".

Більше новин про: Володимир Зеленський Квартал 95

Архів
Новини
Зірка "Карткового будиночка" приїхала на форум YES у Києві 23:31
В результаті ворожих обстрілів поранено 6 військових 22:25
Зеленський виступив з
Зеленський знову виступив з "Кварталом 95" 21:53
У Мукачеві школярі отруїлися невідомою речовиною, діти в реанімації 21:38
Баканов розповів, що він знає про "путч Порошенка" 21:29
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Цемах з дочкою. Фото: Марія Левченко-Цемах/
Цемах повертається до окупованого Донецька 10:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok