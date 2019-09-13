Зеленський знову виступив з "Кварталом 95"

Зеленський виступив з "Кварталом 95" на YES. Фото: facebook.com/smirnov91

Зеленський виступив з "Кварталом 95" на YES. Фото: facebook.com/smirnov91

Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

Близько 19:30 президент прибув на вечерю учасників YES.

В межах вечері виступили два спеціальних гостя - виконавиця ролі Клер Андервуд (спочатку перша леді США, згодом - президент) в серіалі "Картковий будиночок" Робін Райт і комедійний актор, колишній мер Рейк'явіка (Ісландія) Йон Гнарр.

Після цього на сцені почав виступ "Квартал 95".

Почав Євген Кошовий, після нього Олена Кравець в ролі Тимошенко обігравала жарти про лідера "Батьківщини" і Клер Андервуд, чим викликала сльози від сміху у Робін Райт.

Після цього Юрій Великий почав пародіювати Зеленського і запросив його на сцену.

Захід проходив за закритими дверима для ЗМІ, однак те, що відбувається, можна було побачити і частково почути.

Значна частина вистави була англійською.

Кореспондент агентства не може з упевненістю сказати, чи був виступ Зеленського імпровізацією або передбачений сценарієм, однак більше було схоже на друге.

О 21:30 захід закінчився, і гості почали розходитися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента" Зеленський анонсував, що в жовтні збирається відвідати зйомки "Кварталу 95".

"Як глядач. А може, є така ідея, з'явитися на сцені", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання про те, ким є Зеленський в душі, він відповів, що "більше не актор".