Зеленський знову виступив з "Кварталом 95"

Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nБлизько 19:30 президент прибув на вечерю учасників YES.\r\nВ межах вечері виступили два спеціальних гостя - виконавиця ролі Клер Андервуд (спочатку перша леді США, згодом - президент) в серіалі "Картковий будиночок" Робін Райт і комедійний актор, колишній мер Рейк'явіка (Ісландія) Йон Гнарр.\r\nПісля цього на сцені почав виступ "Квартал 95".\r\nПочав Євген Кошовий, після нього Олена Кравець в ролі Тимошенко обігравала жарти про лідера "Батьківщини" і Клер Андервуд, чим викликала сльози від сміху у Робін Райт.\r\nПісля цього Юрій Великий почав пародіювати Зеленського і запросив його на сцену.\r\nЗахід проходив за закритими дверима для ЗМІ, однак те, що відбувається, можна було побачити і частково почути.\r\nЗначна частина вистави була англійською.\r\nКореспондент агентства не може з упевненістю сказати, чи був виступ Зеленського імпровізацією або передбачений сценарієм, однак більше було схоже на друге.\r\nО 21:30 захід закінчився, і гості почали розходитися.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента" Зеленський анонсував, що в жовтні збирається відвідати зйомки "Кварталу 95".\r\n"Як глядач. А може, є така ідея, з'явитися на сцені", - сказав він.\r\nПри цьому, відповідаючи на питання про те, ким є Зеленський в душі, він відповів, що "більше не актор".