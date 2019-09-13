Українські аеропорти виступили проти міністерського переділу пасажиропотоку на користь "Борисполя"

Асоціація "Аеропорти України" цивільної авіації (ААУГА) вимагає від Міністерства інфраструктури України скасування дискримінаційного наказу № 415 "Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" від 4 червня 2019 року. Про це Асоціація "Аеропорти України" повідомила на своєму офіційному сайті.

"Старе керівництво Міністерства інфраструктури України своїм Наказом №145 від 04.06.2019 року "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" затвердило більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора галузі – Міжнародного аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні ААУГА.

згідно з документом Ставка за послуги з аеронавігаційного обслуговування для аеропорту "Бориспіль" встановлена в розмірі 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів країни – 901,68 євро. В Асоціації стверджують, що цей наказ суперечить затвердженим самим міністерством Стратегічного плану розвитку авіаційного транспорту на період до 2020 року, передбачає створення рівних і конкурентних умов для всіх операторів галузі. Крім того, попереднім наказом № 669, для всіх аеропортів України, Міністерством було встановлено єдину ставку в розмірі 873, 77 євро.

"тобто, в період з 2015 по 2019 рік позиція профільного міністерства чомусь змінилася в бік надання привілеїв Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Встановлення різних ставок за одну і ту ж послугу аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому, окремо для аеропорту "Бориспіль" і для всіх інших аеропортів країни, підштовхне авіакомпанії літати з "Борисполя". Фактично, МІУ своїм рішенням гарантує зменшення вартості авіаперельотів на внутрішніх і міжнародних рейсах тим авіакомпаніям, що виконують рейси з аеропорту "Бориспіль". Разом з тим, вартість на внутрішніх і міжнародних рейсах, які виконуються з інших аеропортів України – істотно збільшується", - підкреслюють в Асоціації.

За словами Генерального директора міжнародного аеропорту "Харків" Володимира Васильченка, така ініціатива профільного міністерства не піддається поясненню.

"Якщо одні платять менше за інших, то про яку здорову конкуренцію може йти мова? Розмір Збору позначиться в результаті на вартості квитка, і, як наслідок, пасажири Борисполя платитимуть менше, ніж пасажири Харкова, Дніпра, Одеси. Виходить, що всі рівні, але хтось рівніше?"- каже Васильченко.

Поділяє його точку зору і гендиректор ТОВ "Майстер-Авіа" (Міжнародний аеропорт "Київ" Олег Левченко.

"Очевидно, що наслідки таких нерівних умов найбільше відчує на собі столичний аеропорт. Адже аеропорт "Київ" знаходиться в безпосередній близькості з привілейованим аеропортом "Бориспіль". Зрозуміло справа, що перевізник обере ту ціну, яка істотно нижче", - аргументує Левченко.

Президент асоціації "Аеропорти України" Петро Липовенко заявив, що ААУГА цілком підтримує здешевлення вартості внутрішніх авіаперевезень, у тому числі шляхом скасування ПДВ і акцизу на авіапаливо. Однак, не може погодитися з антиконкурентними умовами для аеропортів України, створеними наказом Мінінфраструктури №415.

"Антимонопольний комітет України, як державний орган, повинен детально розібратися в проблемі і негайно вжити заходів для відновлення балансу і паритетних умов на ринку авіаперевезень України", - резюмував Петро Липовенко, додавши, що індустрія аеропортів країни сподівається на скасування новим керівництвом Мінінфраструктури дискримінаційного наказу та встановлення єдиної для всіх аеропортів ставки на послуги з аеронавігаційного обслуговування.