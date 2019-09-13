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13 вересня 2019, пʼятниця, 16:55 9
Шоу-бізнес 2019-09-13T18:30:03+03:00
Українські Новини
На Кіркорова подав до суду латвійський банк за величезний борг по кредиту

На Кіркорова подав до суду латвійський банк за величезний борг по кредиту

Філіп Кіркоров. Фото: fkirkorov/Instagram
Філіп Кіркоров. Фото: fkirkorov/Instagram

Латвійський банк ABLV Bank, що ліквідується, подав у Таганський районний суд Москви позов про стягнення з російського артиста Філіпа Кіркорова, який збирався в анексований Крим з гастролями, 651 тис. євро заборгованості за кредитним договором.

Про це повідомляє російське Агентство міських новин "Москва" з посиланням на прес-секретаря суду Юлію Сухініну.

"До суду надійшла позовна заява до Ф. Кіркорову та ТОВ "Філіп Кіркоров Продакшн" про стягнення сум за договором позики, кредитним договором. Сума основного боргу становить 651 тис. євро плюс штраф, неустойка і проценти, сума величезна, але назвати її не можу", - сказала вона, уточнивши, що співак проходить у позові як позичальник, а його продюсерська компанія - як поручитель.

Попереднє засідання у справі призначено на 1 жовтня.

У лютому 2018 ABLV Bank оголосив про самоліквідацію після звинувачень американської мережі по боротьбі з фінансовими злочинами FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network of the U. S. Department of Treasury) в пособництві у відмиванні коштів і доходів від валютного контролю, сприяння Північної Кореї в реалізації її ядерної програми.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що на Філіпа Кіркорова подала до суду 58-річна жінка, яка завагітніла від нього.

Тим часом Литва заборонила в'їзд Лепсу через його кримінальні зв'язки.

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