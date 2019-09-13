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13 вересня 2019, пʼятниця, 11:28 13
Економіка 2019-09-13T12:15:01+03:00
Українські Новини
ЄБРР профінансував проекти в Україні на 13,5 млрд євро, - Гончарук

ЄБРР профінансував проекти в Україні на 13,5 млрд євро, - Гончарук

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net.ua
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net.ua

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що Європейський банк реконструкції і розвитку за роки незалежності України профінансував проекти на 13,5 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 12 вересня відбулася зустріч прем'єр-міністра з делегацією ЄБРР на чолі з віце-президентом Аланом Пію.

"Радий вітати наших надійних партнерів у Києві. Фактом є те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні - Банк акумулював у розвиток нашої країни понад 13,5 млрд євро за роки незалежності", - йдеться в ньому.

Також повідомляється, що сукупний обсяг інвестицій за цей рік може становити 1 млрд євро.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач.

Раніше ЄБРР вирішив виділити 40 млн євро на поновлювану енергетику України.

Також ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.

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