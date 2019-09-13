Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ)

Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Богдан за три останніх місяці більш ніж наполовину оновили склад своїх радників і помічників.

Це стає очевидним після отримання у відповідь на запит Українських Новин повного списку радників і помічників президента і глави ОПУ станом на 12 вересня 2019 року.

У порівнянні зі списком, отриманим у відповідь на аналогічний запит 20 червня, Володимир Зеленский звільнив 2 з 4 своїх радників, взявши натомість двох нових. А Андрій Богдан позбувся всіх 4 радників і помічника, набравши повністю новий склад з 3 помічників і одного радника.

Такі зміни можуть пояснюватися тим, що звільнені соратники глави держави пішли депутатами до нового складу парламенту. У той же час, новопризначений радник президента також став парламентарієм за виборчим списком "Слуги народу", але від цього не був віддалений від глави держави.

На своїх місцях залишилися обидва помічника президента. Йдеться про Сергія Шефіра, що займає посаду першого помічника глави держави, раніше був співзасновником, художнім керівником і сценаристом "Кварталу 95". Саме Сергію Шефіру з його братом Борисом передавав свою частку в бізнесі Зеленський, ставши президентом. І саме Шефір називався головним кандидатом на посаду глави АПУ.

Також "при посаді" залишається помічник президента Андрій Єрмак- в минулому юрист-міжнародник, який співпрацював з багатьма великими теле- і кіностудіями, засновник Garnet International Media Group і продюсер фільмів "Правило бою" і "Межа". Сьогодні він веде міжнародний напрямок: проводив переговори як представник президента в нормандській четвірці разом з главою МЗС Вадимом Пристайком, очолював координаційну групу України щодо обміну полоненими. Є у нього і політичний досвід: в трьох скликаннях (V, VI, VIІ) ВР Андрій Єрмак був помічником депутата від ПР, борця Ельбруса Тедеєва.

Залишається в ОПУ і радник президента Руслан Демченко - кадровий дипломат, від послуг якого не могли собі дозволити відмовитися керівники держави ще з часів Ющенка.

Також позаштатним радником президента залишається економіст Олег Устенко - представник команди Міжнародного фонду Блейзера (The Bleyzer Foundation). Якого "за очі" часто називають в ЗМІ "смотрящим" від МВФ і американських донорів України.

У той же час, покинули Зеленського радники Руслан Стефанчук і Михайло Федоров. Стефанчук став депутатом і залишається представником президента в ВР. А Федоров, теж обраний до ВР, зайняв пост віце-прем'єр-міністра в новому уряді.

На їх місце зайшли два нових позаштатних радника. Йдеться про художника і режисера Гео Лероса, широко відомого за київськими муралами. Раніше він щільно співпрацював з Міністерством інформаційної політики часів Юрія Стеця.

Також радником став Ігор Новіков - футуролог, глава київського відділення американського "Університету сингулярності". Судячи з усього, президент доповнив низку бізнесменів і політиків, які звертаються до нього як до технофутуролога, прогнозуючого розвиток економічних і суспільних процесів.

А ось склад оточення Андрія Богдана змінився повністю. Зі своїх посад пішли радники Володимир Півторак, Вікторія Страхова, Олександр Качур, Сергій Москаленко і помічник Іван Апаршин, відомі ще з часу виборчої кампанії.

На їх місце зайшли люди, чию історію не так-то просто відстежити через відкриті пошукові системи, не "світилися" раніше у великій політиці: помічники Ірина Захарчук, Олена Павленко, Денис Субота, радник Сергій Камишев. Судячи з усього, мова йде дійсно про "помічників" в реальному розумінні цього слова - технічних працівників, що виконують свій фронт роботи і не "мітять" в політики.