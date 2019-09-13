Марія Матіос презентує новий роман на Форумі видавців

Українська письменниця і лауреат Шевченківської премії в галузі літератури Марія Матіос презентує нову книгу "Букова Земля" на "Форумі видавців" у Львові.

Про це йдеться в повідомленні на сайті видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

"Довгоочікуваний новий роман провідної української пись­мен­ниці Марії Матіос "Букова земля" — це пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п’яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов’язаних з Буковиною. Землероби, скотарі, воїни, посли і міністри постають повноправними творцями не лише приватної, а й загальноєвропейської історії. Недаремно авторка означила жанр свого твору як роман-панорама. Географія його подій простягається від крихітного буковинського хутора Сірук — до Відня, Берліна, Бухареста, Москви і Берна", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що в основі роману лежить сюжет, який відбувається влітку 2014 року у Станиці Луганській.

Презентація роману запланована на 21 вересня.

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