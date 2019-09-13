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13 вересня 2019, пʼятниця, 08:10 7
Життя 2019-09-13T09:00:02+03:00
Українські Новини
Марія Матіос презентує новий роман на Форумі видавців

Марія Матіос презентує новий роман на Форумі видавців

"Букова Земля" Марії Матіос. Фото: "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Українська письменниця і лауреат Шевченківської премії в галузі літератури Марія Матіос презентує нову книгу "Букова Земля" на "Форумі видавців" у Львові.

Про це йдеться в повідомленні на сайті видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

"Довгоочікуваний новий роман провідної української пись­мен­ниці Марії Матіос "Букова земля" — це пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п’яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов’язаних з Буковиною. Землероби, скотарі, воїни, посли і міністри постають повноправними творцями не лише приватної, а й загальноєвропейської історії. Недаремно авторка означила жанр свого твору як роман-панорама. Географія його подій простягається від крихітного буковинського хутора Сірук — до Відня, Берліна, Бухареста, Москви і Берна", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що в основі роману лежить сюжет, який відбувається влітку 2014 року у Станиці Луганській.

Презентація роману запланована на 21 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівському форумі видавців Олег Сенцов презентує свою нову книгу.

У минулому році на львівському book forum презентували книгу про криптовалютах і технологіях для дітей.

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