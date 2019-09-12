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12 вересня 2019, четвер, 23:23 12
Суспільство 2019-09-13T01:30:02+03:00
Українські Новини
Київ задихається: ЗМІ знайшли причину жахливого смогу і задимлення, що нависло над столицею

Київ задихається: ЗМІ знайшли причину жахливого смогу і задимлення, що нависло над столицею

Задимлення і моторошний зміг охопив Київ ще кілька тижнів тому мешканці столиці скаржилися на запах гару і алергії, раніше в Києві рівень забруднення повітря в деяких районах досяг граничних норм. Журналісти з'ясували, чому в Києві стало неможливо дихати. Про це повідомляє ТСН.

З неділі навколо столиці горять торфовища і несанкціоноване звалище.

"Вогню не видно, але кілька районів, зокрема Бориспільський, дихають смогом. Перші претензії полетіли в бік сміттєпереробного заводу", - повідомляється у випуску.

Гектари землі навколо Києва горять і поширюють задимлення по всьому місту. Коли горять торф'яні яники, зверху лише димить, вогонь всередині. Четверо діб пожежники намагаються їх загасити. Торф'яні пожежі поблизу Києва зараз на площі у 8 гектарів.

Крім торфовищ, днями горіла ще і звалище. Київ місцями затягнуло смогом. У соцмережах жителі одразу кількох мікрорайонів скаржаться на нестерпний сморід – страждає Лівий берег, Оболонь, задимлення відчувається і в районі палацу "Україна".

Онлайн люди моніторять ситуацію. Карта рівня забруднення атмосферного повітря на Лівому березі показує помірний рівень. Таке додаток мешканка столиці Анастасія встановила на телефон, з них прокидається і лягає спати. Вночі говорить, відмітки в їх районі завжди червоні.

"Це відбувається вночі, кожну ніч з восьми годин, якраз коли машини починають звозити сміття на завод, і палять вони його саме вночі. Для тих, хто тут живе, це очевидно", - розповідає Анастасія Шаманіна.

Стало відомо, чому Київ вже кілька днів в буквальному сенсі страждає від задимлення

Як повідомляли Українські Новини, Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря.

З цією проблемою кияни стикалися і в минулому році.

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