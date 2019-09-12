ЄС продовжив санкції через загрозу територіальній цілісності України

Європейський Союз продовжив санкції через загрозу територіальній цілісності України на півроку - до 15 березня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської Ради, передають Українські Новини.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд щодо 170 фізичних осіб та 44 організацій і компаній.

Санкції, що забороняють європейським компаніям працювати з окупованих Росією, Кримом, діють до 23 червня 2020 року.

Також економічні санкції діють до 31 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Комітет постійних представниківї Європейського Союзу (Coreper) прийняв рішення про продовження персональних санкцій проти російських юридичних і фізичних осіб до березня 2020 року.

15 березня Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції через загрозу територіальній цілісності України на півроку - до 15 вересня 2019 року.

Також Європейський Союз запровадив санкції проти 8 росіян за напад на українські кораблі в Керченській протоці. Санкції введені проти 8 співробітників Прикордонної служби ФСБ Росії і членів екіпажів кораблів, які захопили українські судна ВМС.