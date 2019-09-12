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12 вересня 2019, четвер, 18:31 6
Lifestyle 2019-09-12T19:00:01+03:00
Українські Новини
Дрони замість фар: чергове диво німецької автоіндустрії

Дрони замість фар: чергове диво німецької автоіндустрії

Автомобільна компанія Audi здивувала відвідувачів Міжнародного автомобільного салону у Франкфурті електрокаром Audi AI: Trail, який може їздити з дронами замість фар. Про це повідомляє Meduza.

Концептуальна новинка від німецьких виробників замість звичних фар отримає п'ять трикутних дроныв, які будуть летіти попереду машини і освітлювати дорогу. Після завершення поїздки дрони можна використовувати в якості звичайних ліхтариків. Камери, якими вони оснащені, будуть передавати картинку дороги на дисплей перед водієм.

Що стосується технічних характеристик автомобіля, то варто зазначити, що на одному заряді Audi AI:Trail може проїхати 400-500 км по звичайній дорозі і до 250 км по бездоріжжю. Є автопілот, призначений виключно для облаштованих доріг.

Audi представила новинку як позашляховик. Машина облаштована для подорожей та відпочинку – є багато місця для багажу, зйомні задні сидіння, що трансформуються у гамаки. Також в комплектації моделі, яка демонструвалася в салоні, був бінокль.

Про те, чи буде новинка запущена в серійне виробництво, не повідомляється.

Як повідомляли Українські новини, нове керівництво Ради має в автопарку не тільки "лексуси", але і "вісімки".

Раніше французький електрокар Venturi VBB-3 встановив рекорд швидкості, а в Японії розробили суперлегкий пластиковий електроавтомобіль.

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