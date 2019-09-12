Аброськін має намір балотуватися на пост мера Маріуполя

Перший заступник голови Національної Поліції В'ячеслав Аброськін, який раніше спростовував своє звільнення, заявив про свої наміри балотуватися у мери Маріуполя після підтвердження звільнення. Про це він заявив на прес-конференції в Маріуполі, передає Hromadske.ua.

Згідно з повідомленням, в заяві про участь у виборчій кампанії, Аброськін вказав ім'я Андрія Гергеті (позивний "Червень"), який зараз є командиром 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії і заступником командира УДА Дмитра Яроша.

Термін повноважень чинного мера Маріуполя Вадима Бойченко, якого обрали в 2015 році, закінчується в цьому році.

Крім того, Аброськін насправді написав заяву про звільнення, однак дату ще не поставив.

"Написав рапорт на звільнення, але я не поставив дату. Дата може бути сьогодні, а може завтра. Я ще думаю", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2017 року, начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін був призначений начальником Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Крім того, Аброськін підписував положення про Головне управління Національної поліції у Донецькій області, до складу якого входить п'ять відділів та 19 відділень поліції.